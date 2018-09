Povo vai às ruas e seleção brasileira leva feriado ao Zimbábue

Considerado um dos mais importantes acontecimentos esportivos da história do Zimbábue, o jogo teve seus 60.000 ingressos vendidos antecipadamente a 10 dólares (cerca de 19 reais), mais de três vezes mais caro que o preço para uma partida da liga local.

O governo inclusive decretou feriado a partir de meio-dia nos serviços públicos e nas escolas para que a população possa assistir pela primeira vez a seleção brasileira no país.

Sob o título "Meninos do samba estão na cidade", o jornal estatal The Herald estampou em sua capa desta quarta-feira uma foto grande do desembarque de Kaká e Luís Fabiano no aeroporto de Harare, na noite de terça-feira, quando milhares de torcedores se aglomeraram para receber os jogadores.

"Essa é uma experiência única que só será repetida em 2034, se tivermos sorte de viver até lá, e então só vai acontecer outra vez em 2058, se nós sobrevivermos a 2034", disse o ministro do Turismo, Walter Mzembi, em entrevista ao jornal, referindo-se ao sistema de rodízio de continentes na organização dos Mundiais.

Um grande número de torcedores vai seguir para o Estádio Nacional caminhando a partir do centro da cidade, distante oito quilômetros. O estádio, construído pela China nos anos 1980, passou três anos fechado em reforma, também bancada pelo governo chinês, até ser reinaugurado este ano.

No entanto, as condições para o público são apenas razoáveis, assim como o estado do gramado. O polêmico presidente Robert Mugabe, que governa o país há 30 anos sob acusações de corrupção é fraude, é esperado no estádio para a partida.

O futebol é o esporte número um do Zimbábue, apesar de o país ocupar apenas a 110a posição no ranking da Fifa e de ter disputado sua última competição oficial em 2006, a Copa Africana de Nações.

O principal jogador do time é Benjani Mwaruwari, que joga no futebol inglês e foi companheiro de Robinho no Manchester City no ano passado. O atacante inclusive foi ao aeroporto receber a delegação brasileira no desembarque.

Para o Brasil, o amistoso representa a primeira vez que o técnico Dunga deverá colocar em campo o time titular que pretende utilizar na Copa do Mundo da África do Sul, e também a primeira partida desde a vitória por 2 x 0 sobre a Irlanda no começo de março.

A única dúvida é a participação de Kaká, que pode ser poupado por ainda estar fora de forma. Mas, se o meia for para o jogo, o time será escalado com Júlio César, Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos; Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano e Kaká; Robinho e Luis Fabiano.

Logo após a partida, a seleção voltará para a África do Sul, onde continuará a preparação para o Mundial. Na semana que vem, a equipe enfrentará a Tanzânia, em mais um amistoso.

A estreia na Copa será no dia 15, contra a Coreia do Norte. Depois, o time enfrentará Costa do Marfim e Portugal ainda pela primeira fase do Mundial.

(Edição de Eduardo Simões)