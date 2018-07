Povoado escocês proíbe assobios para 'afastar mau tempo'

Um supersticioso povoado escocês proibiu seus habitantes de assobiar durante um mês, em uma tentativa de assegurar o bom tempo para um festival de embarcações, marcado para o fim do mês. Os organizadores do evento em Portsoy decidiram apelar para uma antiga crença dos marinheiros locais - que diz que os assobios trazem mau tempo - para garantir o sucesso do festival este ano, já que no ano passado as festividades foram afetadas pela chuva. O presidente do festival, Roger Goodyear, disse à BBC que pediu a todos os habitantes, das pessoas que saem para passear com cachorros aos operários que demonstram interesse pelas jovens locais, que respeitem a proibição. "É uma antiga superstição que diz que assobiar no mar ou perto dele é o mesmo que brincar com o diabo e ele pode responder enviando fortes ventos." "Não há problema nenhum em cantar, mas nada de assobios. No ano passado, o clima estava fantástico no sábado, mas no domingo tivemos chuvas torrenciais. Me lembro perfeitamente de escutar assobios na noite de sábado. Talvez tenham sido moradores de Portsoy", disse Goodyear. O povoado tem 1,8 mil habitantes e deve receber 20 mil visitantes para o festival entre os dias 20 e 22 de junho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.