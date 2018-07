Povoado na Austrália proíbe água em garrafa Um povoado australiano se tornou ontem o primeiro no mundo a proibir a venda de água engarrafada para reduzir o impacto das garrafas de plástico ao meio ambiente. A aldeia de Bundanoon, no Estado de Nova Gales do Sul, aprovou a medida em julho, com o apoio de 350 dos 352 membros do conselho municipal e a maioria dos 2,5 mil habitantes do povoado. A iniciativa foi tomada depois que uma empresa anunciou que iria engarrafar água de uma reserva subterrânea da região.