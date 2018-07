PP anuncia apoio à reeleição de Dilma, mas reconhece divisão no partido O Partido Progressista (PP) anunciou nesta terça-feira que apoiará a reeleição da presidente Dilma Rousseff, apesar do presidente da legenda, senador Ciro Nogueira (PI), admitir durante o anúncio que há uma ala que não quer a aliança com o PT.