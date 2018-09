PP apresenta propostas a Dilma e oficializa apoio

Para oficializar a adesão, o PP apresentou quatro pontos de compromisso a Dilma: desonerar investimentos; reduzir a tributação de médias, pequenas e microempresas; agilizar o sistema de defesa comercial para proteger a indústria de prática desleal; e um amplo programa de desburocratização.

"Eu considero que a proposta do PP é uma muito importante... O PP tem sido um grande parceiro do governo do presidente Lula", afirmou Dilma.

Vinte e dois dos 27 diretórios estaduais estão com a petista e três vão apoiar o candidato José Serra (PSDB), enquanto outros dois ficarão independentes, disse Dornelles.

O PP ocupa a pasta das Cidades, com o ministro Marcio Fortes. No Congresso, o partido elegeu nesta eleição 41 deputados federais e 3 senadores.