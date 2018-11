P/Paraguai,coordenação do EPP ocorre a partir do Brasil O governo do Paraguai alega que a coordenação das atividades do Exército do Povo Paraguaio (EPP) está ocorrendo a partir do território brasileiro e leva o caso à ONU. Segunda-feira, Assunção fará uma ofensiva diplomática na ONU em Genebra para que o status de refugiado dado a três paraguaios pelo Brasil seja revisto. A diplomacia paraguaia vai pedir oficialmente a intervenção da ONU para que o Brasil modifique sua posição e que explique porque concedeu status de refugiados a essas pessoas, o que implica uma proteção.