PPS conquista em Vitória sua única prefeitura entre capitais

Rezende ficou com 52,73 por cento dos votos válidos no segundo turno, com 100 por cento das seções apuradas. Vellozo Lucas ficou com 47,27 por cento dos votos.

No primeiro turno, Rezende também havia ficado na frente, com 39,14 por cento dos votos válidos. Vellozo Lucas conquistou um lugar na rodada decisiva ao ficar em segundo, com 36,69 por cento dos votos.

Das 17 capitais que realizaram segundo turno neste domingo, o PSDB tinha candidatos em oito. Já o PPS, que assim como os tucanos também faz oposição ao governo da presidente Dilma Rousseff, tinha em Vitória sua única disputa nas capitais neste segundo turno.

(Por Hugo Bachega, em Brasília; Edição de Eduardo Simões)