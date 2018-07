PPS oficializa candidatura de Soninha à prefeitura de SP O PPS oficializou no domingo a candidatura da vereadora e comentarista esportiva Soninha Francine à prefeitura de São Paulo. Apesar de assediado pelo DEM e pelo PSDB, aliados em outras disputas, o partido optou pela candidatura própria. "Queremos ter uma candidatura propositiva para São Paulo", disse o presidente do diretório municipal do PPS, Carlos Fernandes. O partido fez duas tentativas anteriores de entrar na disputa paulistana que não foram adiante. Na última eleição, em 2004, o deputado Arnaldo Jardim acabou desistindo em apoio ao então candidato a prefeito José Serra (PSDB), que também recebeu a adesão da sigla em sua eleição para governador dois anos depois. Fernandes evita falar em apoio no segundo turno deste ano, mas admite a identidade mais próxima com PSDB e DEM. Soninha, que trocou o PT pelo PPS depois de eleita vereadora, chegou de bicicleta à Câmara de Vereadores onde se realizou a convenção do partido em uma forma de chamar a atenção para o debate sobre o trânsito da cidade. Com 3 por cento de intenção de voto na mais recente pesquisa Ibope, ela terá como vice o cineasta João Batista de Andrade, autor de "Doramundo" e "O Homem que Virou Suco". O cineasta foi secretário estadual de Cultura na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB). Já estão formalizadas também as candidaturas de Gilberto Kassab (DEM) e Paulo Maluf (PP). (Reportagem de Carmen Munari)