PPS pede a Ministério Público que investigue empresa de Palocci

O partido de oposição pede ainda que se analisem os contratos e a relação do ministro com a empresa. Palocci foi alvo de acusações, publicadas no domingo pelo jornal Folha de S.Paulo, de que seu patrimônio teria aumentado 20 vezes desde 2006.

Mais cedo, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, informou, por meio de sua assessoria, que vai examinar os pedidos de investigação que chegarem às suas mãos, mas disse que as informações divulgadas pela imprensa até agora "são insuficientes" para formar "qualquer posicionamento".

Palocci rebateu as informações publicadas pelo jornal e alegou, em nota, que toda sua evolução patrimonial consta em sua declaração de Imposto de Renda.

O ministro afirmou ainda que a Projeto foi aberta em 2006 para prestar serviços de consultoria econômico-financeira, atividade que realizou até 2010. Depois, essas atividades foram encerradas devido ao seu cargo, e a empresa passou a funcionar como administradora de imóveis.

O PSDB, por sua vez, protocolou pedido no Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf), em Brasília, para que o órgão examine se houve alguma movimentação atípica nas contas da empresa do ministro.

O partido também encaminhou, via Câmara dos Deputados, um requerimento para que a Receita Federal informe a situação fiscal da consultoria. Outro foi dirigido à Controladoria-Geral da União (CGU) para saber se a empresa manteve relação contratual com algum órgão do Executivo federal.

Além disso, o partido também apoia a iniciativa do DEM de convidar Palocci para explicar seu crescimento patrimonial na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara.

No Senado, após a reunião da bancada os tucanos também decidiram pedir para que a PGR atue no caso. "As justificativas (do ministro) podem ter lógica, mas precisam de comprovação", disse o líder do PSDB, senador Álvaro Dias (PR).

Ele sugeriu inclusive que o chefe da Casa Civil coloque à disposição seu sigilo fiscal para acabar com "a suspeição absoluta" que paira sobre ele.

Já o senador Aécio Neves (PSDB-MG) tentou ser menos contundente e disse que os tucanos precisam ter "serenidade e firmeza".

"Ninguém pode prejulgar. Precisamos ter serenidade para não prejulgar e firmeza para cobrar esclarecimentos. Não é nossa intenção criar um movimento de desestabilização no governo", comentou Neves em entrevista coletiva depois da reunião da bancada.

(Por Jeferson Ribeiro)