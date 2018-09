PPS quer que Mantega explique suposto vazamento de alta do IPI

O pedido foi protocolado nesta quarta-feira pelo líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno (PR), e o ministro terá 30 dias para fornecer as explicações por escrito.

Em 15 de setembro o governo anunciou o aumento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros importados. O IPI foi elevado em 30 pontos percentuais, para até 55 por cento, até o final de 2012, e a medida passou a valer já em 16 de setembro.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo na quarta-feira, montadoras estrangeiras importaram quantidade significativa de veículos ao Brasil às vésperas do anúncio do aumento do IPI. Ao jornal, as empresas negaram que tivessem obtido informações privilegiadas a respeito da medida.

"A denúncia é muito grave, e se impõe a averiguação dos fatos pelo próprio ministro, uma vez que o vazamento de informações privilegiadas por funcionário público é crime", disse Bueno.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)