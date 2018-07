PR descarta 3 dos 4 casos observados por gripe suína A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná descartou em exames clínicos e epidemiológicos três dos casos suspeitos de gripe suína no Estado, mas acentuou que uma mulher, de 53 anos, ainda continua sob observação, internada em um hospital de Curitiba. Ela chegou do México no início de abril e tem sido tratada dos sintomas de gripe. Exames mais completos foram realizados e os resultados devem ser divulgados até o dia 6 de maio. Os exames foram enviados ao laboratório da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro.