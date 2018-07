PR e governo acertam trégua após crise nos Transportes

Desde a semana passada, o partido estava irritado com a decisão da presidente Dilma Rousseff de afastar sem aviso prévio membros da legenda que ocupavam cargos na cúpula do setor de transportes do governo após denúncias de corrupção.

O PR não gostou de não ser consultado antes dos afastamentos e ficou ainda mais indignado com o governo quando Dilma nomeou Paulo Sérgio Passos como novo ministro dos Transportes sem conversar com as bancadas da Câmara e do Senado. O cargo de ministro era ocupado por Alfredo Nascimento, também do PR, que renunciou dias depois de a presidente afastar os colegas da pasta.

Em reação, um movimento dentro do PR avaliou a possibilidade de deixar a base aliada e migrar para a oposição e, na terça-feira, o líder da bancada boicotou a reunião dos líderes aliados com Ideli.

Porém, na noite de terça, a cúpula do partido reuniu-se e analisou que deixar a base governista ou apostar numa guerra com o governo não seria o melhor caminho.

Dilma, segundo uma fonte do governo que pediu para não ter seu nome revelado, não estava muito preocupada com esse movimento e considerava impossível o PR tomar essa atitude drástica.

A aposta da presidente parecia estar certa. Nesta quarta, Portela e Castro foram conversar com Passos para dizer que ele conta com o apoio do partido e das bancadas. Em seguida, se reuniram com Ideli e disseram que não vão boicotar o coquetel que será oferecido por Dilma nesta quarta no Palácio do Alvorada para comemorar o final dos trabalhos do Congresso.

GESTOS

Na conversa com Ideli, segundo Portela, o partido deixou claro "sua insatisfação" com a atuação da presidente no afastamento dos membros do PR, depois que a revista Veja denunciou o funcionamento de um suposto esquema de arrecadação de propinas na área de transportes que abasteceria os cofres da legenda. O PR rejeita a acusação, e o governo está investigando.

"Às vezes, a política é feita de gestos. A minha não-presença na reunião de ontem foi um gesto... foi um gesto de descontentamento", disse a jornalistas ao sair da conversa com a ministra.

Portela disse que pediu a Ideli que o governo tenha "um trato mais fino" com o partido e com a base na Câmara daqui para frente.

Castro disse que considera o afastamento do diretor-geral do Nacional de Transportes de Infraestrutura (Dnit), Luís Antônio Pagot, uma injustiça se não forem comprovadas irregularidades, mas negou que tenha tratado do assunto com a ministra.

No Palácio do Planalto, apesar dos depoimentos amigáveis de Pagot no Congresso, a tendência continua sendo sua exoneração quando ele retornar das férias.

"Daqui para frente esperamos que tudo seja diferente," disse Castro.

(Com reportagem adicional de Hugo Bachega)