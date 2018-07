PR e RS confirmam mais 7 mortes pela gripe H1N1

Com isso, o Brasil registra pelo menos 139 óbitos pela nova gripe. A maioria dos casos, no entanto, apresenta apenas sintomas leves, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Entre 25 de abril e 1o de agosto, foram contabilizados quase 3 mil casos de gripe H1N1 pelo governo federal.

Até agora, São Paulo tem sido o Estado mais afetado, com 50 óbitos confirmados. Rio Grande do Sul, com 33 mortes, e Paraná, com 31, também aparecem entre os mais prejudicados. Em seguida vêm Rio de Janeiro (19), Santa Catarina (3), Paraíba (1), Pernambuco (1) e Bahia (1).