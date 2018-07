PR interdita 10 restaurantes com alimentos vencidos A Vigilância Sanitária do Paraná interditou 10 estabelecimentos comerciais durante a Operação Verão, iniciada no último dia 16 de dezembro, com o objetivo de monitorar as condições sanitárias das localidades, bem como os serviços e produtos oferecidos aos moradores e turistas. As informações são da Agência Paraná.