PR já enviou mais de 2,5 mil toneladas em doações a SC A Defesa Civil do Paraná já enviou para Santa Catarina cerca de 2,5 mil toneladas de roupas, alimentos, produtos de higiene e outros donativos. Até ontem, o volume ultrapassava 2,3 mil toneladas, mas, na tarde de hoje, outras 200 mil toneladas deveriam seguir em novo comboio para o Estado vizinho. O balanço foi apresentado em reunião dos integrantes de cargos em comissão do governo estadual pelo coordenador da Defesa Civil do Estado, tenente-coronel Washington Rosa. Segundo ele, empresas particulares devem ter recolhido e encaminhado diretamente para Santa Catarina pelo menos mais 500 toneladas de produtos. Hoje, o pedido era para que as doações continuassem e se concentrassem mais em água, produtos de higiene, fraldas e alimentos que não tenham necessidade de cozimento. A empresa de perfumes e cosméticos O Boticário anunciou, no início da tarde, que está enviando 50 mil bisnagas de gel desinfetante para as mãos e 43 mil sabonetes. A fabricação de gel foi reativada para atender essa calamidade, do mesmo modo que tinha feito em 2004 para atender os atingidos pelo tsunami.