PR registra geadas e temperaturas mais baixas do ano

O Paraná registrou nesta quarta-feira, 11, as temperaturas mais baixas do ano em várias regiões, entre elas Curitiba, onde os termômetros monitorados pelo Instituto Tecnológico Simepar, no Jardim das Américas, marcaram 4,2°C no início da manhã. Mas quem foi caminhar no Parque Barigüi, às margens do lago, e levou termômetro, percebeu que ele marcava apenas 1°C. Em alguns municípios, as temperaturas foram ainda inferiores, como em Palmas, na região sul, onde o Simepar registrou 1,5°C grau negativo. Próximo dali, em Pinhão, os termômetros marcaram 0,4°C negativo. As geadas tomaram conta de vários municípios, sobretudo nas regiões sul e centro-sul do Estado. No início da manhã, a maior temperatura no Paraná foi verificada na região de Apucarana, no norte do Estado, com índices próximos dos 12°C. Em Maringá, também no norte, a temperatura chegou a 8,5°C, também a menor deste ano. No oeste, o município de Foz do Iguaçu marcou 4,6°C, enquanto Toledo teve 2,4°C e Cascavel, 3,4°C. De acordo com o Simepar, as baixas temperaturas devem-se à massa de ar frio que se intensificou sobre o Estado. Para amanhã, a previsão é a de que haja o ingresso de umidade da região Centro-Oeste do País, dificultando a formação de geadas e levando a um aumento de temperatura.