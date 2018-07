PR registra uma morte e 36 casos de gripe A

SÃO PAULO - A Secretaria da Saúde confirmou nesta terça-feira a ocorrência de 36 casos e uma morte por gripe A (H1N1) no Paraná em 2012 e alerta para a ocorrência da doença no Estado. Outros casos ainda estão sendo analisados, segundo a secretaria.

De acordo com a secretaria, ao menor sinal de qualquer sintoma, o paciente deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. O medicamento pode ser retirado gratuitamente na unidade de saúde mediante receita médica. Para a liberação, o médico deve preencher a receita em duas vias e o formulário disponível no site da Secretaria da Saúde.

A primeira vez que o vírus influenza A (H1N1) foi identificado no Paraná foi em 2009. No mesmo ano a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou o início da pandemia, encerrada em agosto de 2010. Em 2009 foram registrados 79.958 casos, com 338 mortes. No ano seguinte foram 1.607 casos, com 19 mortes. Em 2011 foram confirmados dois casos de gripe A (H1N1) e nenhuma morte.