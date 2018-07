PR terá de fornecer remédio a paciente com psoríase A União e o Estado do Paraná deverão cumprir determinação da Justiça Federal do município de Umuarama que deferiu pedido liminar para fornecer, em caráter de urgência, o medicamento Humira (adalimumabe) a paciente portador da doença denominada artrite psoriásica e psoríase extensa e grave. O Ministério Público Federal em Umuarama ajuizou ação civil pública em favor de um portador da doença, que já havia sido submetido, sem êxito, a outras alternativas de tratamento da doença. A doença acomete as juntas das mãos, com edemas e dores contínuas, causa lesões na pele, no couro cabeludo, além de outros problemas. O tratamento indicado para a enfermidade, denominada terapia imunobiológica, é representada pelo medicamento Humira (adalimumabe), que custa aproximadamente R$ 2,6 mil a embalagem.