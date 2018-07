PR terá gabinete para barrar entrada de armas no País Uma semana depois do massacre na Escola Municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, e com a discussão sobre o desarmamento retomada no País, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, reconheceu que o número insuficiente de policiais federais e as falhas no controle das fronteiras dificultam a repressão ao tráfico de armas. Mas ele disse que o governo tentará superar essas carências com eficiência de gestão e com ações integradas tanto entre os Estados como com os países que fazem fronteira com o Brasil.