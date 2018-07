Pra começo de conversa

6. Em Minha

Modesta Opinião

8. Curiocidade

10. Capa

17. Gastronomia

28. Quitutes

29. Bares

31. Balada

33. Cinema

34. Cri-crítico

56. Teatro

74. Humor

75. Música

84. Música Clássica

86. Exposições

89. Crianças

98. Passeios

Pode dizer que é loucura. O Divirta-se adora quando vê (ou ouve falar sobre) uma fila. Desde que seja a fila certa. Claro que a gente acha meio ridículo aquele bando de gente na calçada em frente à balada que, com absoluta certeza, não está lotada. Mas que coisa linda foi, no sábado passado (4), dar de cara com duas mil e tantas pessoas no centro da cidade, diante do CCBB, esperando para participar da 'Virada Impressionista'! E que delícia ver, no dia seguinte, mais centenas de pessoas enfileiradas no vão livre do Masp, aguardando a sua vez de ver as obras de Caravaggio.

Para nós, não tem nada mais lindo do que pessoas que saem de casa, sem ligar muito para aquele chatinho que diz que não vão porque tem certeza de que vai estar lotado - ou, crime dos crimes, porque é tarde. Por isso, recheamos as páginas desta edição com muitas e muitas possibilidades de fila para você. Pode chamá-las de atrações, de programas, do que quiser. O que importa é que você (e a gente) esteja lá. Camila Hessel

Capa da

edição do

Jornal

da Tarde

DIRETOR DO NÚCLEO DE PUBLICAÇÕES: Ilan Kow. EDITOR EXECUTIVO: Luiz Américo Camargo.

EDITORA: Camila Hessel (camila.hessel@estadao.com). SUBEDITOR: Douglas Vieira (douglas.vieira@estado.com). EDITORES-ASSISTENTES: Carolina Arantes (carol.arantes@estadao.com) e Renan Dissenha Fagundes

(renan.fagundes@estadao.com). GASTRONOMIA E QUITUTES: Camila Hessel. BARES E BALADA: Renan Dissenha Fagundes.CINEMA: Carolina Arantes e Ramon Vitral (ramon.vitral@estadao.com). TEATRO, DANÇA E MÚSICA

CLÁSSICA: Guilherme Conte (guilherme.conte@estadao.com). MÚSICA: Taís Toti e Douglas Vieira.

EXPOSIÇÕES: Marina Vaz (marina.vaz@estadao.com). CRIANÇAS: Fernanda Araujo (fernanda.araujo@estadao.com). PASSEIOS E HUMOR: Luiza Wolf (luiza.wolf@estadao.com). DIAGRAMAÇÃO: Dennis Fidalgo e Roberta Zawit.

CAPA: Foto de Felipe Rau/AE com arte de Marina Vaz. E-MAIL: divirtase@estadao.com. TWITTER: @divirtase_sp.

PARA ANUNCIAR: Gastronomia: Ciliomar Tavares (3856-2030, ciliomar.narcizo@estadao.com). Cinema, Teatro, Música e Exposições: Camila Ferreira (3856-2521/3856-3282, camila.ferreira@estadao).