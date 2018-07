Pra começo de conversa

4. Quanta

Gentileza

6. Em Minha

Modesta Opinião

8. Curiocidade

11. Capa

18. Gastronomia

29. Quitutes

31. Bares

33. Balada

34. Cinema

35. Cri-crítico

57. Teatro

72. Humor

73. Música

84. Música Clássica

85. Exposições

90. Crianças

95. Passeios

98. Crônica

Entre as coisas que deixam a gente, do Divirta-se, feliz, ocupar as ruas é uma das principais. Outra é compartilhar com você todas as oportunidades de ocupação. Até porque apoiar boas ideias é a melhor maneira de multiplicá-las. E ver o Teatro da Vertigem atravessar duas décadas, com peças como a brilhante 'Bom Retiro, 958 Metros', é tudo que a gente deseja. Por isso é importante que o público esteja lá, ajudando a construir parte da história. E que alegria em te contar que, além do Vertigem, nesta semana não faltarão oportunidades para você se divertir sem passar por nenhuma porta. Quer dançar? Tem 'Voodoohop' (bit.ly/festabonra), amanhã (15), também no Bom Retiro. Outra opção? No domingo (16), a mesma 'Voodoohop' ocupa o Minhocão com outras três festas: 'Carlos Capslock', 'Gente Que Transa' e 'Selvagem'. E quase não dá para falar da mostra BR1 - 1º Festival de Cinema e Vídeo de Skate do Brasil, no Cine Olido. Tudo bem, é uma sala de cinema. Mas, pô, é skate - ocupação das ruas e cultura por excelência. Douglas Vieira

