Praça em homenagem às vitimas da TAM pode crescer Neste domingo, dia em que o acidente com o avião A320 da TAM completa quatro anos, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e o presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo TAMJJ3054 (Afavitam), Dario Scott, assinaram um protocolo de intenções para a construção da Praça Memorial 17 de Julho. No acidente, 199 pessoas morreram. A previsão é que o memorial esteja concluído até julho do ano que vem. "Esperamos iniciar as obras até meados de janeiro", afirmou Kassab.