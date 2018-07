Praça Roosevelt renovada será aberta amanhã Neste sábado (29), depois de R$ 55 milhões e 23 anos de discussão, será inaugurada a nova Praça Roosevelt, no centro da cidade de São Paulo. Debatida desde 1989, a renovação só começaria a sair do papel em 2010. No total, houve recuperação estrutural de 19 mil metros quadrados.