Prada tem lucro maior e minimiza desaceleração no mercado de luxo A grife italiana Prada negou a ocorrência de uma forte desaceleração nos gastos dos consumidores com artigos de luxo e divulgou um crescimento de 59,5 por cento em seu lucro líquido, afirmando que as vendas nos últimos dois meses vierem em linha com suas expectativas.