Praga de ratos devasta plantações em Estado indiano

Autoridades do Estado de Mizoram, no nordeste da Índia, dizem que uma praga de ratos já destruiu quase todas as plantações de cereais da região.Segundo as autoridades, a praga já está no terceiro ano, mas os ratos continuam a se multiplicar, se alimentando de bambu.A última vez que uma praga de ratos atingiu a região de Mizoram, nos anos 60, a fome em massa provocou uma rebelião armada que durou cerca de 20 anos.Mas, dessa vez, segundo o correspondente da BBC em Calcutá Subir Bhaumik, as autoridades indianas foram rápidas em levar comida para os atingidos.A cada 48 anosA secretária de Agricultura de Mizoram, Helen Rammawi, disse à BBC que a produção de alimentos no Estado caiu 90% nos últimos dois anos. Segundo ela, a colheita de arroz e milho pode ser ainda pior, com uma produção de apenas 5% do montante normalmente colhido.A praga de ratos acontece a cada 48 anos durante um fenômeno chamado Mautam, quando os bambus - que cobrem 30% do Estado - florescem. Os ratos, que se alimentam dos bambus, se multiplicam várias vezes.Depois de atacarem os bambus, os animais começam a devorar as plantações. Segundo a tradição local, o Mautam geralmente passa depois de dois anos, quando os ratos começam a ficar sem comida. Mas, dessa vez, os bambus ainda estão florescendo no terceiro ano, e os ratos estão em toda parte.Para o especialista em Mautam James Lalsiamliana, isso é pouco comum e também perigoso. Ele diz que a praga já se espalhou para o Estado de Manipur e para o país vizinho de Bangladesh.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.