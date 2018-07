Praia de Copacabana já está tomada por peregrinos A praia de Copacabana já virou um "mar" de peregrinos que se prepararam para a grande missa de acolhida que inicia oficialmente a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Desde as 13h, a frente do palco já está completamente tomada de peregrinos que aguardam o início da programação, marcado para as 16h.