Praia espanhola proíbe de castelo de areia a cerveja

A partir desta segunda-feira, os freqüentadores das praias de Benidorm na Costa Blanca, o litoral mais visitado da Espanha, terão que respeitar as regras de um manual de comportamento para os banhistas. A Prefeitura de Benidorm considera a praia um lugar para "passeio, descanso e banho pacífico, acima de qualquer outro uso", como aparece na nova legislação municipal. O resto - 73 restrições - é considerado infração passível de multa. Ficam proibidos, por exemplo, construir um castelo de areia, fazer xixi no mar e tomar cerveja na praia. Também passa a ser contra a lei permanecer na praia entre a meia-noite e às 7h - quem desobedecer a regra poderá ter que desembolsar até 750 euros (pouco mais de R$ 2.250). A Prefeitura alega questões de segurança, pois este é o horário em que as máquinas de limpeza são passadas na areia. Além disso, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, esta também é a hora em que os recém-saídos de bares e discotecas "costumam continuar a festa na praia". "Nos meses de julho e agosto retiramos cinco toneladas de lixo por semana das praias. Basicamente resíduos de bebidas alcoólicas", disse um assessor à BBC Brasil. Álcool e sexo No novo manual de comportamento entram restrições como construir castelos de areia ou "realizar evacuações fisiológicas no mar ou na praia". Ambas as proibições serão consideradas faltas leves com multas de 150 euros (cerca de R$ 451). As bebidas alcoólicas também ficam banidas. A desobediência será tomada como falta média e pode pesar nos bolsos de vendedores e consumidores: 300 euros (aproximadamente R$ 904). Os ambulantes são alvo mais fácil porque, entre as restrições, aparece a venda de qualquer produto nas areias e a distribuição de panfletos de propaganda. Estão proibidas ainda a pesca e a presença de animais. Entrar no mar em área perigosa com bandeira vermelha será considerado falta grave, com multa de mil euros (cerca de R$ 3 mil). Das poucas diversões permitidas, os jogos com bola terão zonas específicas sinalizadas. Jogar fora do lugar marcado é falta leve que custará 120 euros (pouco mais de R$ 360). Descuidados com o lixo receberão advertência, mas quem quebrar algum vidro terá multa. Uma das faltas mais graves será fazer sexo na praia - a multa pode valer até 3 mil euros (ou cerca de R$ 9 mil). O litoral de Benidorm é o mais visitado da Península Ibérica, com cerca de 5 milhões de turistas por ano, excetuando os arquipélagos de Baleares e Canárias. Com seus 5,5 mil metros de praias na província de Valencia, governada pelo Partido Popular (conservador), a cidade decidiu ser independente quanto à administração de sua costa. O restante do litoral espanhol continua controlado pela Lei de Costas e normas da Capitania Marítima do governo central e secretarias municipais de Meio Ambiente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.