Praia Grande isenta aluno do pagamento de ônibus A Câmara de Vereadores de Praia Grande, no litoral de São Paulo, aprovou ontem um projeto de lei que institui o direito de passe livre em transporte coletivo aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. De acordo com o projeto do Executivo, o benefício é oferecido aos alunos de Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, e se estende ainda ao acompanhante, que pode ser o pai ou responsável. A proposta vale para quem reside a mais de dois quilômetros da escola e contempla a viagem de ida e de volta.