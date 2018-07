Praia Grande-SC decreta emergência por causa da chuva Praia Grande, no sul de Santa Catarina, é a quinta cidade do Estado a decretar estado de emergência por causa das chuvas fortes que atingem a região desde ontem. O município, com pouco mais de 7 mil habitantes, enfrenta dificuldades desde ontem, mas só hoje notificou a Defesa Civil. Por causa dos alagamentos, quatro comunidades estão isoladas. A força das águas destruiu quatro pontes. Não há informações sobre feridos ou desabrigados. O mau tempo causou estragos sobretudo no sul catarinense. Também estão em emergência Criciúma, Nova Veneza, Turvo e Içara. No total, a chuva provocou prejuízos em 18 cidades, afetou 29.531 moradores e desabrigou 675. A Rodovia BR-101 está interditada em dois trechos por causa do acúmulo de água sobre a pista. Quatro rodovias estaduais próximas à Criciúma e Blumenau também estão fechadas e, em outras 18, o trânsito é precário.