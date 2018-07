Praia Grande tem sistema para ajudar transito no feriado A Prefeitura de Praia Grande implantou ontem (22) a Operação Onda Verde para evitar congestionamento no acesso à cidade durante o feriado de Corpus Christi. Implantada às 17h de quarta-feira, a operação consiste na alteração do tempo dos semáforos, com o tempo do "verde" ampliado por 150 segundos, de forma sincronizada, desde a saída de Praia Grande, na Avenida Ayrton Senna, até o trecho inicial da Rodovia dos Imigrantes, em São Vicente, nos dois sentidos.