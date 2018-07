Praia Grande terá esquema especial para feriado

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes de Praia Grande, os semáforos poderão ser alterados de 120 até 240 segundos para dar maior fluidez ao trânsito.

Outra ação será a faixa exclusiva para quem deseja sair de Praia Grande com direção a Santos ou São Vicente. O trecho tem início na Avenida Ayrton Senna e segue até a entrada da Avenida Tupiniquins, em São Vicente. O acesso às cidades vizinhas deve ser feito pela Ponte Pênsil, que deverá ficar exclusivamente aberta no sentido Praia Grande-São Vicente. A Ponte Esmeraldo Tarquínio (Ponte do Mar Pequeno) também contará com faixa exclusiva para os ônibus intermunicipais, que não podem trafegar pela Ponte Pênsil.