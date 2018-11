Praias do Paraná serão limpas de dia e à noite no Verão Os 61 quilômetros de praias em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, no Paraná, passarão a ser limpos amanhã, durante a Operação Verão. A ação se estenderá até 29 de fevereiro. As máquinas limpadoras e os dumpers - veículos de pequeno porte, motorizados, com caçamba - farão a limpeza desde a Barra do Saí, município de Guaratuba, até a praia de Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná. Os trabalhos serão executados também nas madrugadas, da 1 às 8 horas, inclusive aos sábados e domingos.