Praias e sertão, as paisagens

O que eles têm dito aqui no Festival do Rio? Eles - e elas - são os convidados nacionais e internacionais que fazem o evento acontecer. No sábado pela manhã, Cacá Diegues reencontrou Jeanne Moreau, sua estrela em Joanna Francesa, que ele dirigiu em 1973. Jeanne nunca havia visto o filme que fez no Brasil. Isso aconteceria somente ontem à tarde. A diva admitia estar ansiosa, até pelas boas recordações que guarda da filmagem. Cacá apresentou Jeanne ao público (como se isso fosse necessário, ele próprio considerou). Citando Milton Nascimento, disse que Jeanne era única e acrescentou - misteriosa. A própria Jeanne disse que únicos todos somos. E, quanto ao mistério, quem o opera é o cinema.

No seu primeiro fim de semana, o 11º Festival do Rio já viu grandes filmes e homenageou grandes personalidades. Jeanne é a maior, claro. Se o cinema tivesse de ter ter uma face, seria a dela, definiu Cacá Diegues. Mas aqui também esteve - foi embora ontem - Agnès Varda. A eterna viúva de Jacques Demy, oficiante do culto ao ex-marido, cunhou uma frase de efeito. Disse que, se as pessoas pudessem ser abertas - dissecadas -, descobriríamos que, em seu interior, todas carregam (carregamos) paisagens. "As minhas são praias", acrescentou Varda. Para confirmá-lo, ela mostrou no festival seu novo filme, Les Plages d"Agnès, As Praias de Agnès, obra de difícil classificação. Não é documentário, pelo menos no sentido tradicional, embora o pareça. É mais um documentário nas bordas da ficção, ou vice-versa. Um ensaio poético.

Varda debruça-se sobre sua vida (e a do marido). Revisa a nouvelle vague, suas origens no Théâtre National Populaire, de Jean Vilar. Lembra o primeiro curta, La Pointe Courte, rodado à beira-mar. Na ausência de novas praias, Agnès transforma num falso balneário a rua em que mora, em Paris. Ela coloca areia sobre o asfalto, instala guarda-sóis, abre cadeiras de preguiça. Seu filme, apesar de todas as diferenças, tem tudo a ver com Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, de Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, que abriu a mostra competitiva de longas, na Première Brasil. O filme brasileiro é outra obra inclassificável. Uma ficção nas bordas do documentário, outro ensaio poético. Se fosse para seguir a advertência de Varda, Karim e Marcelo Gomes descobririam que, em seu interior, carregam o sertão.

A dupla admitiu sua expectativa pelo encontro com o público, no Cine-Encontro de sábado à tarde. Ambos já haviam colaborado nos roteiros um do outro. Dessa colaboração nasceu um desejo - fazerem um filme juntos. Ambos partiram para o sertão, munidos de equipamentos leves. Captaram todo tipo de imagem, muitas vezes no instinto, só depois tentando investigar porque o haviam feito. Depois de muito ver o material captado, Karim e Marcelo Gomes deram uma ordem àquela desordem e descobriram um filme. Um homem que sofreu uma decepção amorosa - levou o fora da mulher - busca entender o turbilhão interior em que foi lançado. Esse personagem não aparece, mas ele fala. A música, integrada à narrativa, também fala com ele, ou por ele. O título vem desse cartaz que a dupla encontrou num posto de beira de estrada. Mas o cartaz estava lá mesmo ou foi colocado pelos dois? "Isso faria alguma diferença?", pergunta Karim. Marcelo Gomes cita Abbas Kiarostami - "No cinema não é importante que a coisa seja real, mas ela tem de parecer parecer."

Voltam muitos temas dos longas precedentes dos autores, Cinema, Aspirinas e Urubus e O Céu de Sueli. O sertão como metáfora, a solidão, a viagem como duplo movimento, interno e geográfico. "Ainda estamos descobrindo esse filme e a melhor maneira de fazê-lo chegar ao público. Ele é delicado, foge aos cânones, mas já vimos que ele tem seu público e consegue se comunicar", dizem os diretores. O festival recém começou, mas já está proporcionando belas (e intensas) emoções.