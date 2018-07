Taberna 474, bar com pratos do litoral luso, mudou algumas receitas. Agora maior, o 'Chaparral do Mar'(R$ 121, para dois) tem lula, bacalhau, mexilhão e camarões pistola grelhados. R. Maria Carolina, 474, Pinheiros, 3062-7098. 12h/15h e 18h/23h30 (6ª, 12h/16h e 18h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/19h; 2ª, até 23h). Cc.: todos.