Praias serão palco de ato contra o petróleo São esperadas milhares de pessoas em diversas praias do mundo hoje para uma corrente de protesto contra a exploração de petróleo em alto-mar, que vitimou recentemente o Golfo do México com um vazamento. Mais de 30 países aderiram à iniciativa de Dave Rauschkolb, surfista da Flórida que criou o evento em outubro de 2009 para protestar contra a queda de barreiras para a exploração de petróleo na costa do Estado.