PRATA DA CASA O DJ Luke Solomon toca hoje (20) na 'Freak Chic' para lançar o disco 'Cutting Edge'. Mixado pelo britânico, o álbum saiu pelo D-Edge Records, selo do clube da Barra Funda, com uma festa no Electric Picke, em Miami. R. Auro Soares de Moura Andrade, 141, Barra Funda, 3666-9022. Hoje (20), 23h59. R$ 40/R$ 60 (R$ 80/R$ 120 consum.). Cc.: todos.