Prática é segura, defende empresa A Basf, por meio de assessoria de imprensa, confirmou a operação de desenvase, transporte e reprocessamento do agrotóxico Opera vencido, mas afirmou que a prática é segura e comum no mercado de defensivos. O procedimento, afirmou, é validado pela federação global do setor. Segundo a Basf, o reprocessamento foi feito em seu parque industrial e todas as medidas para assegurar a qualidade foram adotadas.