Praticidade Com apenas 148 lojas, o Boavista é compacto, bem arrumado e impossível de se perder ou cansar durante as compras. Com três andares, oferece redes como C&A, Marisa e Americanas Express. No piso Borba Gato fica a área de serviços que tem barbearia, clínica odontológica, podologia e venda de artigos ortopédicos. Quem costuma fazer compras de supermercado em shopping tem aqui uma vantagem. O Sonda do Boa Vista oferece o Carrinho Stop, um serviço de "estacionamento" com trava eletrônica que guarda as compras no próprio local e facilita a ida do cliente ao shopping. Reformado em 2011, o fraldário tem decoração nova, sala de amamentação e oferece produtos de higiene.