Prato bem feito

A nutricionista Cláudia Lobo, de 39 anos, prova em seu livro Comida de Criança - Ajude seu Filho a se Alimentar Bem Sempre que é mais do que possível oferecer aos pequenos qualidade nas refeições, por mais que o tempo seja escasso, os fast foods seduzam e as birras sejam frequentes. O trabalho está direcionado para a fase dos 2 aos 12 anos, quando os hábitos alimentares são formados.

"É o momento ideal para cuidar disso porque, além da facilidade e rapidez em conseguir mudanças, esses costumes perdurarão por todas as outras fases da vida", avisa a autora. "É o momento em que as crianças descobrem seus sentidos e definem suas preferências."

No seu primeiro livro, Cláudia fala sobre nutrição para os pequenos, derruba mitos, dá dicas para incluir no dia a dia opções saudáveis e até ensina receitas práticas e rápidas. Ideal também para quem precisa contar com ajuda de terceiros no preparo da alimentação dos filhos, como babás e avós.

Ela mesma colocou em prática o que escreveu. Afinal é casada, tem dois filhos - Lucas, de 7 anos, e Beatriz, de 5, e se divide entre as tarefas domésticas, familiares e profissionais. Atualmente, atende num consultório na cidade de Tietê (SP) e presta consultoria a escolas, com o objetivo de estimular bons hábitos alimentares.

O que a motivou a escrever?

Foram várias razões, mas uma marcou: quando percebi a minha própria dificuldade em perder peso e manter-me em uma alimentação saudável. Um hábito errado há muito já instalado é dificílimo de ser mudado e quem consegue o faz a duras penas - eu que o diga! Muito mais fácil, indolor e eficaz é aprender desde cedo, na infância, como se alimentar adequadamente e tornar isso um hábito. Assim, o indivíduo poderá seguir sem culpa com essa rotina por todas as fases da vida, com saúde, disposição e com mais qualidade de vida.

Quais são os principais problemas atuais?

Infelizmente, os tempos modernos nos afastam dos nossos lares. Sobra pouco tempo ou disposição para nos preocuparmos com a nossa alimentação e a de nossos filhos. Nos tornamos escravos da industrialização dos alimentos, das comidas prontas, dos restaurantes e fast foods. Com isso, fica cada vez mais difícil oferecer uma alimentação de qualidade aos pequenos, mas não impossível. É preciso ter dedicação.

Qual o principal motivo para as crianças serem tão birrentas com comida?

Elas são egocêntricas por natureza, faz parte do seu desenvolvimento. Por isso, lutam com todas as suas armas para conseguir aquilo de que mais gostam. Com a comida, não é diferente. Elas têm suas preferências, mas diferentemente dos adultos, não aceitam abrir mão desses alimentos preferidos em benefício de outro considerado mais saudável. Por mais que se explique, ameace, brigue, elas não entendem porque não podem comer só aquilo que lhes dá prazer. Daí vêm as birras e as confusões à mesa.

Você fala que os hábitos dos pais influenciam a formação alimentar dos filhos. Então a culpa é deles?

Eu não usaria a palavra culpa, pois a má alimentação das crianças pode se dar por um conjunto de fatores. Mas para uma educação alimentar eficaz e eficiente é imprescindível que os pais deem o exemplo - principalmente a mãe, seguida pelo pai, depois pela escola. As crianças se espelham naqueles a quem admiram e confiam.

Diante das recusas sistemáticas, muitos pais cedem aos desejos da criança. Eles deveriam ser mais enérgicos?

Sim! Os pais devem ser mais enérgicos no sentido de não ceder às artimanhas que as crianças usam para conseguir aquilo que querem, com birra, choro, chantagem, recusa do alimento ou do prato inteiro, greve de fome, greve de banho e carinha de criança abandonada. Afinal, elas são inteligentíssimas e, por observarem seus cuidadores, conhecem seus pontos fracos e os usam para sensibilizá-los ou irritá-los.

Como os pais devem agir?

Precisam aprender a ser pacientes, seguros, firmes (com amor) e não se deixarem levar pela falsa ideia de que, se não cederem, a criança passará fome. Qualquer criança em seu estado físico e mental normal não morrerá por inanição espontânea. Ou seja, a sensação de fome que a criança sentirá por algumas horas caso decida não se alimentar nos horários certos com os alimentos apropriados, não lhe fará mal algum. A tornará mais humilde, a convencerá de que os pais realmente estão falando sério e se alimentará muito melhor na próxima refeição. Em contrapartida, se a criança sempre vence a batalha, suas recusas e artimanhas serão cada vez mais sistemáticas e enérgicas.

Quando a criança rejeita um alimento, deve-se insistir?

Sim, mas não a ponto de gerar tensão, angústia ou constrangimento na criança. Uma das maneiras que costumo orientar os pais é mais ou menos assim: coloque o alimento no prato da criança ou bem próximo a ela e ofereça. Se ela recusar, sirva-se desse mesmo alimento que ela negou e coma-o com prazer. Diga algo de positivo sobre aquele alimento, não necessariamente para a criança, mas para qualquer outra pessoa que estiver à mesa ou no recinto e esqueça o assunto. Se a criança ao menos experimentar o alimento, parabenize-a, mostre-se contente com sua atitude. Se não for esse o caso, não a critique, não comente, não cobre, deixe que ela se sinta à vontade para recusar. O importante é acostumá-la a ver alimentos saudáveis ali disponíveis todos os dias.

O que é considerado prejudicial nesse processo?

A insistência sistemática, agressiva. Isso se faz por meio de pedidos, chantagens, comparações, barganhas, promessas e ameaças. Até dar comida na boca da criança enquanto a distrai com histórias ou outro divertimento para que ela nem perceba o que está comendo é um artifício de muitos pais. Essas condutas não são educativas de forma positiva e podem trazer prejuízos à criança, tanto à saúde física quanto à emocional.

O que fazer se, em casa, os pais se desdobram para oferecer uma alimentação equilibrada e saudável mas, na escola, só há salgadinhos e afins?

Essa é uma das preocupações que muito me aflige, pois sua solução está além das portas dos nossos lares, o que nos dá pouco controle sobre a situação. É um assunto a ser discutido nas reuniões de pais e mestres com muita seriedade. As escolas devem estar dispostas a assumir a responsabilidade como coparticipante da educação nutricional das crianças e os pais preocupados devem cobrar isso delas e também devem cobrar a cooperação de outros pais mais desatentos.

Como explicar o crescimento da obesidade infantil?

Há pais que se preocupam com a alimentação do filho, mas não têm força, ânimo, disposição, conhecimento ou vontade de mudar a sua própria, o que certamente será percebido e imitado pelo filho. Por outro lado, há aqueles pais que sabem como deve ser uma alimentação correta, mas enganam a si mesmos dizendo que o filho se alimenta de maneira saudável, quando na verdade essa criança come esporadicamente alimentos saudáveis e frequentemente aqueles pouco nutritivos e muito calóricos. Por fim, há ainda um terceiro tipo de atitude dos pais: muitos preferem transferir para a criança a responsabilidade de aprender a se alimentar corretamente sozinha. Infelizmente, a maioria das famílias que têm casos de obesidade infantil se enquadra em uma dessas categorias.

Existem vários mitos ou equívocos dos pais com relação à alimentação dos filhos. Quais os mais comuns ?

O maior é o de que "comida de criança" são aqueles alimentos como doces, empanados, batatas fritas, macarrão instantâneo, salsicha, salgadinhos, bolachas, biscoitos, chocolates, balas, sorvetes, etc. Comida de criança é comida saudável, rica em legumes, verduras , frutas e água, com quantidade e qualidade adequada de carboidratos, proteínas e gorduras. Outro equívoco é acreditar que nenhuma criança gosta de legumes e verduras sem nem mesmo tê-los oferecido a elas. Dizer que fritura sequinha não faz mal também é uma constante.