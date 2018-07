Pratos desfilam em coleções

Roberta apresenta seus pratos em coleções, a cada temporada. E tem o dom de transformar em estrelas ingredientes geralmente desprezados, explorando-os de forma obsessiva para extrair seu melhor com diferentes técnicas. O tema atual é a jaca, que aparece delicada na forma de picles em par com gelatina de caqui; triturada sobre um caldinho de galinha caipira apimentado; com carne de sol, couve flor e caldo. Mas o menu traz também outros sabores em divinas combinações, como lagostim com canjica e caviar (foto), robalo com cebola e bouillon de jambón... Não por acaso, a chef inspira o trabalho da nova geração.

Só com reserva. Menu-degustação de 3 pratos (R$ 210), 5 pratos (R$ 325) e 9 pratos (R$ 380).

Onde. R. Lineu de Paula Machado, 916, Jd. Botânico, RJ,

(21) 3874-0139