PRAZERES DA CARNE O chef Jefferson Rueda, do Attimo, criou o 'Menu do Açougueiro' (R$ 180) para explorar cortes de Wagyu e Angus. Composto por couvert, seis pratos (um deles é o 'Cru', foto) e sobremesa, será servido de 2ª (25) ao dia 7 de abril, somente com reservas, no almoço ou no jantar. R. Diogo Jácome, 341, V. Nova Conceição, 5054-9999. 12h/16h e 19h/0h. Cc.: todos.