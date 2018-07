Prazo de inscrições para Sisu termina nesta sexta-feira

O prazo de inscrição para as vagas do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) termina nesta sexta-feira, 22. Nesta edição, são oferecidas 30.548 vagas em 56 universidades públicas e institutos federais de educação profissional.

O resultado da primeira chamada da seleção será divulgado na próxima segunda-feira, 25, e os aprovados podem fazer a matrícula a partir do dia 29 até 2 de julho. No dia 6 de julho, será divulgada a segunda chamada, que terá inscrições nos dias 10 e 11. As instituições convocarão os candidatos classificados na lista de espera em 17 de julho.