Prazo para Hon Hai investir na Sharp expira sem acordo

As negociações para a Hon Hai comprar uma fatia de até 9,9 por cento emperraram após a Sharp insistir em certo grau de controle na administração. A Hon Hai também buscou baixar o preço de 708 milhões de dólares depois que as ações da Sharp caíram após perdas que exigiram resgate bancário no ano passado.

Enquanto as negociações com a Hon Hai se desenrolavam, a Sharp concluiu acordos de investimento menores com a Samsung e Qualcomm. A empresa também precisa encontrar outras maneiras de levantar recursos para pagar 2,1 bilhões de dólares em títulos conversíveis que vencem em setembro.

(Por Tim Kelly)