Prazo para inscrição no Sisu termina hoje Estudantes que não foram aprovados na primeira etapa e os que nem se inscreveram têm até as 23h59 de hoje para efetuar a inscrição na segunda etapa no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Há opções de bacharelado e licenciatura, além de cursos tecnologia. Os candidatos devem acessar o site do Sisu para fazer a inscrição.