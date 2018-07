Prazo para matrícula antecipada em SP termina amanhã Encerra-se nesta segunda-feira, 29, o processo de matrícula antecipada para o ensino fundamental nas escolas da rede pública paulista. Até o momento, cerca de 400 mil crianças garantiram vaga para o ano que vem, segundo a Secretaria de Estado da Educação. A inscrição pode ser feita pelos pais ou responsáveis pelas crianças em qualquer escola estadual ou municipal. Quem já estuda na rede tem a matrícula renovada automaticamente. A matrícula antecipada é válida para qualquer criança, a partir dos 6 anos, que está fora da rede. Os adolescentes com mais de 15 anos podem se inscrever na Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltada ao ensino fundamental. No momento da inscrição é preciso apresentar certidão de nascimento ou RG do aluno, além de comprovante de endereço. As escolas divulgarão as listas com os nomes dos alunos a partir de novembro.