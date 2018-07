Prazo para registro de arma vai até as 18 h de amanhã O Ministério da Justiça retificou o horário do expediente de amanhã das unidades da Polícia Federal (PF). Quem precisa renovar o registro de armas de fogo deve procurar a corporação até as 14 horas, e não até as 18 horas, como a pasta informou antes. Amanhã, encerra-se o prazo de renovação com dispensa de taxas e teste psicotécnico. No site da PF (www.dpf.gov.br), os donos das armas podem utilizar o serviço de registro provisório, que emite um documento com validade de 90 dias. A partir de 1º de janeiro, os proprietários terão de desembolsar R$ 60 e fazer os testes psicológicos e de manuseio da arma. A campanha para registro de armas foi iniciada em agosto. Neste ano, a PF renovou o cadastro de 107.892 armas, registrou 21.292 novas, legalizou 56.415 e recebeu 16.310 unidades entregues voluntariamente.