PRB de José Alencar define apoio a Quintão em BH A direção do PRB em Minas Gerais decidiu nesta terça-feira apoiar o candidato Leonardo Quintão (PMDB) no segundo turno das eleições para a prefeitura da capital mineira. A decisão do partido, aliado ao PCdoB no primeiro turno, ocorreu após reunião com o presidente da República em exercício, José Alencar, que não quis falar sobre o assunto. A declaração de apoio ficou a cargo dos presidentes estadual, Rogério Colombini, e municipal do PRB, o vereador Chambarelle. "Ele (Alencar) pediu que a gente comunicasse a decisão", disse Colombini, após reunião da direção da legenda realizada na sede da Coteminas, empresa do vice presidente, em Belo Horizonte. "Tomamos a decisão unânime de apoiar Quintão para a prefeitura. O vice-presidente homologa essa decisão", acrescentou. Segundo Colombini, a decisão segue a aliança do partido no primeiro turno, quando indicou o vice na chapa da deputada federal comunista Jô Moraes. Na segunda-feira, o PCdoB também definiu apoio a Quintão. O presidente do PRB em Minas afirmou ainda que todo o partido está à disposição do candidato peemedebista, mas não confirmou se José Alencar participará dos programas eleitorais de Quintão. "Essa é uma decisão pessoal dele." (Reportagem de Marcelo Portela)