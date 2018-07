A droga - 169 tabletes de maconha e 193 de cocaína - estava escondida no fundo falso de um caminhão baú. O motorista do veículo foi preso. Um automóvel que fazia a escolta do caminhão foi apreendido e o motorista, detido. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu, que investiga o crime.