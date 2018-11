Pré-candidato a presidente Romney faz campanha perto de casa

Romney posou para fotos e deu autógrafos para os fãs entusiasmados, além de fazer um discurso de campanha como pré-candidato presidencial republicano.

Com "Born Free", de Kid Rock, como sua música tema, Romney apareceu em um salão dos Veteranos de Guerras no Exterior, em Merrimack, na sexta-feira, e na cidade litorânea de Hampton, no sábado, para proteger sua vantagem de dois dígitos no Estado, nas primárias de 10 de janeiro.

"Eu preciso que você vote. Em alguns estados, pedem que votem cedo e muitas vezes; Eu não vou fazer isso", brincou.

Em vez disso, Romney pediu a seus correligionários que façam de propaganda eleitoral junto a amigos e vizinhos para ele. Funcionários da campanha de Romney estimam que quase 300 mil telefonemas foram dados em seu nome até agora.

Em ambos os eventos, Romney, que voltaria a Iowa no sábado para a fase final das primárias do estado, que ocorrerá na terça-feira, se ateve ao seu mantra de atacar o presidente democrata, Barack Obama, em vez de seus rivais republicanos.

"Este presidente não é um sucesso, este presidente tem sido um fracasso. Eu não acho que ele seja um cara ruim, eu só acho que ele está sobrecarregado e não sabe o que está fazendo", disse Romney, que foi governador de Massachusetts e tem uma casa de veraneio em Wolfeboro, New Hampshire.

Nas primárias de Iowa, os de eleitores se reúnem e votam depois de ouvir os discursos finais dos candidatos, enquanto em New Hampshire, os eleitores votam diretamente.

Depois de ouvir Romney no sábado, Mark Babcock, 44 anos, consultor de negócios de Hampton Falls, disse acreditar que New Hampshire iria votar a favor de Romney.

"Ética, moral e espiritualmente, eu sou fã de Mitt Romney", disse ele. "Ele foi sucinto, inspirado, definitivamente elegível, ele entusiasma as pessoas... Sentimos um grande impulso em sua campanha."

Os rivais mais próximos de Romney no estado são o congressista do Texas Ron Paul e o ex-deputado federal Newt Gingrich, seguido pelo ex-governador de Utah Jon Huntsman, que tem concentrado sua tentativa de ganhar a nomeação presidencial republicana quase que inteiramente em New Hampshire.

Na sexta-feira, Huntsman, ex-embaixador dos EUA na China e em Cingapura, procurou retratar Romney como "o status quo". Huntsman lançou uma propaganda de televisão nova em New Hampshire e na área de Boston em que descreve Romney como um "camaleão".

"Se a sua escolha é o continuísmo, que afirma que temos só um candidato para escolher - o governador Romney, que tem o apoio da metade do Congresso - quem vai querer mudar alguma coisa quando você tem o status quo o apoiando, você tem o bancário setor o apoiando?", disse Huntsman, em campanha em Portsmouth.