Pré-candidato republicano critica Obama por diálogo com Taliban O pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos Mitt Runner, favorito para vencer as prévias que escolherão o candidato do partido na eleição de novembro, disse na segunda-feira que o país não deveria negociar com o Taliban e criticou o presidente Barack Obama por seus esforços para iniciar conversações secretas com o grupo afegão.